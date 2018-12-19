Лос-Анджелес, США, , 09:32 — REGNUM Глава компаний Space X и Tesla Илон Маск открыл первый скоростной туннель под Лос-Анджелесом, трансляция проходила в прямом эфире на сайте The Boring Company.

Как сообщил Маск на своей странице в Twitter, для быстрого проезда по туннелю у автомобилей будут сделаны специальные выдвижные боковые колеса. При этом они будут сделаны не только для Tesla, но и для других электрокаров.

https://twitter.com/elonmusk/status/1075227467239940096

«Можно ехать со скоростью более 240 км в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу», — написал Маск.

https://twitter.com/boringcompany/status/1075199618458181632

Напомним, о планах создания туннеля под Лос-Анджелесом стало известно в 2016 году. Летом 2017 года начались строительные работы. Отмечалось, что туннель должен решить проблему пробок в мегаполисе. Подземная сеть состоит примерно из 30 уровней тоннелей.

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