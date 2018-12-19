Volkswagen отзывает более 4 тыс. автомобилей Tiguan, собранных под Калугой

Калуга, , 09:26 — REGNUM Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии согласовало программу по проведению добровольного отзыва 4 320 транспортных средств марки Volkswagen Tiguan. Она представлена ООО «Фольксваген Груп Рус», которое занимается сборкой автомобилей на заводе в Калуге.

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Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат машины, реализованные с 2017 по 2018 год с эстетической подсветкой панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка (код комплектации: 3FJ). Причиной является проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки. В результате этого в модуле может возникнуть короткое замыкание с последующим тепловыделением.

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Завод Volkswagen в Калуге оценили за эффективность

О необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ владельцев автомобилей Volkswagen Tiguan, подпадающих под отзыв, проинформируют уполномоченные представители изготовителей — письмом или по телефону. В рамках работ на Volkswagen Tiguan будет установлено два кабель-адаптера со встроенным предохранителем.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно об отзыве более 3,1 тыс. автомобилей Volkswagen, реализованных в 2018 году. Об этом объявил официальный представитель изготовителя Volkswagen и Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус». Отзыву подлежат транспортные средства марок Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid. Причиной названа выявленная неисправность заправочной установки.

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