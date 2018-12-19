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В Китае представлены самые дешевые и «чуткие» роботизированные руки

Техника

Новая роботизированная рука стоит не более тысячи юаней ($145)

Хэфэй, Китай, 19 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  Китайские исследователи представили на научно-технической выставке, которая прошла в провинции Аньхой на востоке страны, недорогие роботизированные руки, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Роботизированные руки были разработаны исследователями Университета науки и технологий Китая (USTC). Заявлена улучшенная хватательная способность по отношению к тем, что уже имеются на рыке. Они способны выполнять пластичные движения вроде перелистывания листов бумаги, поднимать гладкие предметы, мягкий сыр тофу и пластичное тесто, а затем переносить их определенное место.

Нынешние иностранные разработки с трудом могут осуществлять подобного рода движения, а также имеют крайне высокую стоимость, отмечает издание. Новая роботизированная рука стоит не более тысячи юаней ($145), отметил директор Лаборатории робототехники при USTC Чэнь Сяопин, добавив, что это позволяет им найти более широкое применение.

По словам Чэня, такие руки сперва будут установлены в робот-прислугу «Кэцзя», который разрабатывается его университетом, а затем область их применения может быть существенно расширена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлен четвероногий робот, которому не страшны препятствия. Он способен бегать и взбираться по ступеням, а также нести груз весом до 20 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае представлен четвероногий робот, которому не страшны препятствия

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Робототехника
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