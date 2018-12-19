Возможное возвращение «Волги» на конвейер прокомментировал ГАЗ

Нижний Новгород, , 08:37 — REGNUM Легендарная «Волга» вряд ли вернется на конвейер Горьковского автозавода (ГАЗ), так прокомментировали на автопредприятии сообщения СМИ о планах по возрождению выпуска машин с этим названием. Об этом пишет 19 декабря «Российская газета».

Источник издания подчеркнул, что в рамках заключенного автозаводом с правительством РФ специального инвестиционного контракта (СПИК) выпуск такой модели осуществляться не будет.

Ранее в СМИ сообщалось, что Горьковский автозавод и его партнеры ведут разработку нового фургона, создаваемого в качестве конкурента немецкому Volkswagen Caddy. По предположению журналистов, данный автомобиль мог получить название «Волга».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что Ульяновский автопроизводитель УАЗ увеличил цены на свои автомобили в декабре. По данным экспертов рынка, подорожание коснулось в первую очередь таких моделей, как «Хантер», а также обновленных «Патриот» и «Пикап».

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