Главком Сухопутных войск ВС РФ рассказал о создании новых вооружений

Москва, , 18:39 — REGNUM В России завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ведутся работы по комплексу артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена «Набросок» и зенитно-артиллерийскому комплексу «Деривация-ПВО», сообщил 18 декабря журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, завершаются работы по межвидовому артиллерийскому комплексу «Коалиция-СВ», способному вести огонь в не имеющем мировых аналогов режиме «шквал», обеспечивающем одновременное попадание в цель нескольких снарядов, последовательно выпущенных из одного орудия.

Олег Салюков подчеркнул, что «боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы».

Кроме того, главком Сухопутных войск сообщил о разработке комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена «Набросок» на различных базовых шасси, в числе которых есть образцы, рассчитанные на арктические условия.

Также генерал-полковник Салюков рассказал о зенитном артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой и универсальным набором боеприпасов, способном поражать цели вплоть до малых беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании ударных беспилотников средней дальности и патрулировании акваторий Каспийского и Чёрного морей истребителями МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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