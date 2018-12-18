Шойгу рассказал, когда армия получит разведывательно-ударные беспилотники

Москва, , 17:30 — REGNUM Вооруженные силы России начнут получать разведывательно-ударные беспилотники средней дальности в 2019 году, сообщил 18 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава российского военного ведомства уточнил, что сейчас в войска ежегодно поступают порядка 300 беспилотных летательных аппаратов малой дальности. Однако вооруженные силы нуждаются в беспилотниках более серьезного класса.

«Создание беспилотных разведывательно-ударных комплексов средней дальности. Со следующего года они начнут поступать на вооружение», — цитирует Шойгу газета «Известия».

Подробные характеристики этих аппаратов пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад российские разработчики официально заявили о лётных испытаниях первого малого ударного беспилотника, способного уничтожать дроны противника.

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