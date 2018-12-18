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Шойгу рассказал, когда армия получит разведывательно-ударные беспилотники

Техника

Беспилотные разведывательно-ударные комплексы средней дальности начнут поступать на вооружение в 2019 году

Шойгу рассказал, когда армия получит разведывательно-ударные беспилотники
Иллюстрация: Mil.ru
Сергей Шойгу

Москва, 18 декабря 2018, 17:30 — REGNUM  Вооруженные силы России начнут получать разведывательно-ударные беспилотники средней дальности в 2019 году, сообщил 18 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава российского военного ведомства уточнил, что сейчас в войска ежегодно поступают порядка 300 беспилотных летательных аппаратов малой дальности. Однако вооруженные силы нуждаются в беспилотниках более серьезного класса.

«Создание беспилотных разведывательно-ударных комплексов средней дальности. Со следующего года они начнут поступать на вооружение», — цитирует Шойгу газета «Известия».

Подробные характеристики этих аппаратов пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад российские разработчики официально заявили о лётных испытаниях первого малого ударного беспилотника, способного уничтожать дроны противника.

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Вооруженные силы России
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