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Шойгу: МиГ-31К с ракетами «Кинжал» патрулируют Черное и Каспийское моря

Техника

Истребители с гиперзвуковыми ракетами выполнили 89 полетов в ходе опытно-боевого дежурства

Москва, 18 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  Российские сверхзвуковые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», совершили 89 вылетов, находясь в режиме опытно-боевого дежурства, сообщил 18 декабря журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, полеты выполнялись для патрулирования акваторий Каспийского и Черного морей.

«На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Ими выполнено 89 полетов на патрулирование акваторий Черного и Каспийского морей», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» предназначен для высокоточного поражения наземных и надводных объектов противника.

Комплекс создан путем интеграции крылатой ракеты «Искандер» и сверзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.

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Вооруженные силы России
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