Шойгу: МиГ-31К с ракетами «Кинжал» патрулируют Черное и Каспийское моря

Москва, , 16:59 — REGNUM Российские сверхзвуковые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», совершили 89 вылетов, находясь в режиме опытно-боевого дежурства, сообщил 18 декабря журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, полеты выполнялись для патрулирования акваторий Каспийского и Черного морей.

«На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Ими выполнено 89 полетов на патрулирование акваторий Черного и Каспийского морей», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» предназначен для высокоточного поражения наземных и надводных объектов противника.

Комплекс создан путем интеграции крылатой ракеты «Искандер» и сверзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: в Крым передислоцируют более десяти истребителей Су-27 и Су-30

Читайте развитие сюжета: Шойгу рассказал, когда армия получит разведывательно-ударные беспилотники