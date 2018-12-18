Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:16:40 МСК

Korea Aerospace Industries разрабатывает новый малогабаритный вертолет

Техника

Новый вертолет заменит старые «Кобру» и «500 MD»

Сеул, 18 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  18 декабря Южнокорейская аэрокосмическая компания Korea Aerospace Industries отпраздновала завершение сборки первого малогабаритного вертолета, сообщает YTN.

Новый вертолет заменит старые «Кобру» и «500 MD», которые используются в сухопутной армии Республики Корея. Его максимальная скорость — 324 км/ч. Вертолет способен преодолеть расстояния в 905 км и будет оснащен 20мм автоматической пушкой и управляемой ракетой «воздух-земля».

Разработка новой техники началась в июне 2015 и завершится в 2023 году после того, как в январе и мае 2019 года состоятся первые испытания и первый полет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить