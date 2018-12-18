Korea Aerospace Industries разрабатывает новый малогабаритный вертолет

Сеул, , 13:36 — REGNUM 18 декабря Южнокорейская аэрокосмическая компания Korea Aerospace Industries отпраздновала завершение сборки первого малогабаритного вертолета, сообщает YTN.

Новый вертолет заменит старые «Кобру» и «500 MD», которые используются в сухопутной армии Республики Корея. Его максимальная скорость — 324 км/ч. Вертолет способен преодолеть расстояния в 905 км и будет оснащен 20мм автоматической пушкой и управляемой ракетой «воздух-земля».

Разработка новой техники началась в июне 2015 и завершится в 2023 году после того, как в январе и мае 2019 года состоятся первые испытания и первый полет.