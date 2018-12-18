Как в «Звёздных войнах»: Samsung создал дисплей с 3D-голограммами

Сеул, , 13:04 — REGNUM Компания Samsung запатентовала специальный голографический дисплей, способный проецировать высококачественные 3D-изображения. Заявлено, что это станет первым изобретением, которое создает голограммы, но при этом на дисплей не придётся смотреть под определённым углом в отличие от других подобных устройств. Об этом говорится в патенте, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Управлением США по патентам и торговым маркам.

Разработчики девайса используют пространственный световой модулятор нового типа. Такая разработка должна повысить разрешение современных голографических технологий и исправить проблему с ограниченным углом обзора. Сейчас голографическая технология используется не так часто: например на пластиковых картах Visa или дисплее игровой консоли Nintendo 3DS.

В патенте указано, что эффект новой технологии будет достигаться при помощи серии микролинз, установленных на плоской поверхности, которая фокусирует световой луч от дисплея. Таким образом трёхмерное изображение будет проецироваться прямо в воздух. На сайте самого Samsung информации о новой разработке нет.

Интернет-сообщество сравнило технологию с голограммами из киносаги «Звёздные войны», где их повсеместно используют жители галактики. Портал Lets Go Digital, специализирующейся на технических новинках отмечает, что новая разработка Samsung из серии фантастики. В то же время некоторые эксперты предполагают, что поскольку компания долго работает над новой технологией, то разработчики могли придумать решение для создания новых голографических систем.

Напомним, что ранее Samsung запатентовала специальные часы, измеряющие артериальное давление. Технология реализована при помощи метода регистрации кровяного потока с использованием источника инфракрасного излучения. Также часы оборудованы специальным датчиком, который в дальнейшем может составить электрокардиограмму.

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