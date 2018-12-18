Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может появиться в России

Москва, , 10:08 — REGNUM В России может быть создан десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т. Построить новый корабль планируется на базе проекта 11 711, первый представитель которого — «Иван Грен» — был передан ВМФ России летом 2018 года. Его проект в инициативном порядке разрабатывает Невское проектно-конструкторское бюро. Об этом сообщил генеральный директор построившего «Ивана Грена» Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.

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По его словам, которые приводит ТАСС, есть возможность увеличить водоизмещение нынешнего корабля, которое составляет до 5 тыс. т, даже до 14 тыс. т. Ефимов отметил, что по сравнению с предшественником новый корабль будет иметь большее водоизмещение, длину и ширину, станет более вместительным. Планируется, что будет увеличено количества техники и вертолётов, которые можно расположить на борту судна.

Напомним, «Иван Грен» — головной корабль проекта 11 711, разработанного Невским ПКБ. Судно было заложено на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, спущено на воду в мае 2012 года. После выхода в море в 2016 году был отправлен на завод для устранения выявленных недостатков, а затем приступил к ходовым испытаниям. В июне 2018 года был принят в боевой состав Военно-морского флота России.

Корабль, водоизмещение которого составляет 5 тысяч тонн, может перевозить на борту 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников. На палубе базируется один поисково-спасательный вертолёт Ка-27 или транспортно-боевой вертолёт Ка-29.

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