Стало известно, когда запустят сеть 5G в Москве

Москва, , 09:59 — REGNUM Департамент информационных технологий Москвы и компания «Вымпелком» подписали соглашение о развитии сети 5G в столице России, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что компания развернет пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году, а также представит постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности. Кроме того, планируется запуск проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и «умного города».

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Как сообщало ИА REGNUM, во многих странах ведутся разработки и испытания базовых станций и устройств под стандарт 5G. Предполагается, что внедрение сети пятого поколения увеличит скорость передачи информации до 1 Гбайт/с, что в 20−50 раз быстрее ныне действующих стандартов передачи данных.

Так, в декабре в Южной Корее три оператора мобильной связи запустили первую коммерческую сеть 5G на территории страны. Также сети 5G действуют в трех провинциях Китая.

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