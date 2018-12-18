В России могут измениться правила прохождения техосмотра

Москва, , 07:43 — REGNUM В правила проведения техосмотра автомобилей могут быть внесены изменения, касающиеся алгоритма действий компаний-операторов, осуществляющих технический осмотр. Соответствующий документ МВД РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Операторов могут обязать проводить сверку номеров основных узлов автомобиля с указанными в паспорте транспортного средства (ПТС).

«Оператор технического осмотра производит идентификацию номеров компонентов транспортного средства (кузова, рамы, кабины, шасси) и данных, содержащихся в документе, идентифицирующем транспортное средство», — говорится в документе.

Также сообщается, что, если номера основных узлов не совпадают с указанными в документах на транспортное средство, оператор обязан отказать в проведении техосмотра и внести соответствующую запись в единую автоматизированную информационную систему техосмотра.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, делающий обязательной процедуру фото‑ и видеофиксации техосмотра автомобиля. Депутаты полагают, что это позволит достоверно устанавливать факт прохождения ТО.

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