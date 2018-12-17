Саратовский политех представил разработки для железнодорожной сферы

Саратов, , 16:07 — REGNUM Сотрудники и студенты Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. представили разработки для железнодорожной сферы на заседании расширенного совета главных инженеров Приволжской железной дороги, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло на прошлой неделе на базе Астраханского госуниверситета. В течение двух дней участники решали основные стратегические задачи по развитию отрасли, делились идеями и определяли совместные планы.

Первый день мероприятия ознаменовался выставкой, на которой образовательные учреждения и предприятия представили свои разработки. Стенды и преподаватели СГТУ вызвали немалый интерес у железнодорожных экспертов: они представили широкий спектр изобретений и проектов, нацеленных на модернизацию железнодорожной сферы.

Несмотря на общую техническую направленность дискуссии, большое внимание было уделено вопросам экологии и рационального природопользования. В ходе обсуждения инновационных запросов ОАО «РЖД», направленных для рассмотрения в профильные вузы, был заслушан доклад доцента кафедры «Экология» Андрея Беляченко на тему «Оценка эффективности и модернизация системы птицезащитных мероприятий на контактной сети ПривЖД».

Особый интерес сообщение вызвало у инженеров-энергетиков, чьи подведомственные службы часто занимаются устранением последствий замыкания проводов контактной сети птицами. В ходе работы круглых столов разработка комплекса птицезащитных мероприятий была включена в качестве рекомендации в проект «Цифровая тяговая подстанция с использованием интернета вещей», презентованный руководству ОАО «РЖД» на заключительной сессии Совета.

Отмечается, что от Института энергетики и транспортных систем СГТУ в мероприятии принимали участие директор ЦИТ и ДО Андрей Бороздюхин и студенты Станислав Проценко, Дмитрий Пиминов, Евгений Ребров. Они демонстрировали проекты с дополненной и виртуальной реальностью и ЗРК «Стрела».

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