Россия поможет Китаю разработать сверхтяжёлую ракету

Москва, , 15:37 — REGNUM Уже в 2019 году России и Китай могут приступить к совместной разработке двигателя сверхтяжелой ракеты. В начале следующего года НПО «Энергомаш» планирует подготовить документы в госкорпорацию «Роскосмос» для получения соответствующего разрешения от правительства РФ о сотрудничестве с КНР по данным направлениям. Об этом на совещании с коллективом Конструкторского бюро сообщил генеральный директор НПО Игорь Арбузов.

Читайте также: Россия и Китай намерены совместно разрабатывать ракетные двигатели

Арбузов отметил, что сотрудничество с КНР в области ракетных двигателей «стало носить предметный характер» с 2018 года.

«Китайские партнёры выражают сильную заинтересованность в совместной инженерной экспертизе на конструкторскую документацию по 480-тонному двигателю, который они создают в рамках создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Ранее по теме: «Энергомаш» отправил в КНР макеты двигателей РД для показа на Airshow China

До конца 2018 года китайская сторона направит в АО «НПО Энергомаш» технические требования по составу работ, а в январе 2019 года стороны проведут окончательные консультации для формирования финального варианта технических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках международного авиационно-космического салона Air Show China 2018, который проходил в городе Чжухай в Китае в ноябре 2018 года, была достигнута договорённость о совместных разработках и производстве жидкостных ракетных двигателей на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан. Подписи под протоколом поставили генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов и президент Шестой академии китайской космической корпорации науки и техники Лю Чжижан.