Вооруженный «Калибрами» ракетный корабль вошел в состав Балтфлота

Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM В состав Военно-морского флота (ВМФ) России включен малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи». Церемония поднятия на корабле Андреевского флага состоялась на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге, передает 17 декабря телеканал «Звезда».

Отмечается, что корабль проекта 22 800 включен в боевой состав Балтфлота приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва. Сообщается, что всего для российского ВМФ будет построено 18 таких кораблей.

Напомним, на вооружении головного корабля проекта МРК «Мытищи» находится комплекс крылатых ракет «Калибр».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц рассказал, что Тихоокеанский флот (ТОФ) России будет усилен шестью дизель-электрическими подлодками, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями.

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