Российская военная техника в Сирии показала себя на «отлично»

Дамаск, , 15:19 — REGNUM В ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике прошли испытания большого количества новейшей боевой техники. Из авиационной техники применялись самолеты дальней авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. По целям в Сирии отработали и самолеты корабельной авиации Миг-29К/КУБ, а также вертолеты Ка-52К.

Самым лучшим образом зарекомендовали себя самолеты Су-35 и Су-30СМ. Показатели надежности данных боевых машин оказались выше нормативных в три-четыре раза, и это при боевой эксплуатации с высокой интенсивностью.

Су-35 и Су-30СМ дали пример высокого уровня многофункциональности, в частности, они использовали для нанесения ударов по позициям джихадистов оружие, которое обычно применяют самолеты-штурмовики.

Следует заметить, что российская авиация в Сирии применялась очень интенсивно, совершая в сутки до ста боевых вылетов, при том количестве самолетов получается — до трех самолетовылетов за 24 часа.

В САР был испытан на террористах и ракетный комплекс «Искандер-М», а также РСЗО «Смерч» и «Торнадо-Г». Высокую эффективность показали ЗРПК «Панцирь-С1»: ими уничтожено значительное количество ракет и БПЛА.

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