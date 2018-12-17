В Великобритании попугай научился заказывать в интернете любимую еду

Рединг, Великобритания, , 15:09 — REGNUM «Скандальную» известность обрел живущий в Великобритании африканский попугай после того, как, полюбив общаться с Alexa — цифровым помощником, который активируется голосом, — заказал в интернет-магазине свою любимую еду. Как сообщает AMNA, серый попугай Роко научился не только заказывать с помощью Alexa клубнику, арбузы и мороженое, но и требовать определенную атмосферу в помещении, настраивая гаджет на романтическую музыку.

Умного попугая, который до недавнего времени был бездомным, сперва приютил Национальный Центр Защиты Животных в округе Беркшир. Однако поведение птицы начало вызывать вопросы — то он бросал миску с водой на пол, а то непристойно ругался, в итоге сотрудница центра вызвалась забрать его к себе.

По ее словам, Роко любит веселиться, танцевать и сам выбирает свои любимые треки в Alexa, еще он умеет имитировать различные звуки — звонки телефона, гул микроволновой печи, шум грузовика, который дает задний ход. Со временем Роко освоил интернет-магазин Amazon, правда, благодаря коду родительского контроля учетной записи, заказы попугая не были приняты в обработку.

Отмечается, что африканские серые попугаи, к которым принадлежит Роко, являются одними из самых умных птиц — они способны развивать словарный запас до 1000 слов или больше.