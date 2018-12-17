Консоль Sony PlayStation Classic продается хуже конкурентов

Токио, , 14:42 — REGNUM Консоль PlayStation Classic не оправдала ожиданий компании Sony. В Японии в течение первой недели продаж она смогла реализовать около 120 тыс. приставок. Об этом сообщил портал Comicbook со ссылкой на компанию Media Create.

Издание напоминает, что консоль Super Nintendo Entertainment System Classic конкурента Sony разошлась в первые четыре дня после начала продаж в количестве 369 тыс. ед. Информации о продажах консоли в США пока что нет, однако сообщается, что геймеры там явно не торопятся сметать её с полок магазинов.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что покупатели PlayStation Classic столкнулись с рядом проблем. В частности, эти проблемы были связаны с работой эмулятора и контроллеров. Также высказывались претензии по поводу предлагаемого набора игр.

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