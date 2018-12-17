Cервис Steam вскоре перестанет поддерживать старые системы Mac

Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Компания Valve объявила о том, что c 1 января 2018 года время сервис Steam перестанет поддерживать старые операционные системы (ОС) macOS. Об этом 16 декабря сообщил портал 9to5mac.

Речь идет о таких macОС, как 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks) и 10.10 (Yosemite). Для того, чтобы пользователи смогли и дальше пользоваться Steam, им придется обновить свои ОС. С 1 января 2018 года самой «ранней» системой, поддерживаемой Steam, станет macOS 10.11 (El Capitan).

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Напомним, последняя версия операционной системы OS X Yosemite (10.10.5) вышла не так давно — в июле 2015 года. Перед ней Apple выпустила для Mac систему OS X Mavericks.

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