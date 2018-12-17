Учёный НГТУ получил премию за систему управления малыми электростанциями

Новосибирск, , 07:25 — REGNUM Новосибирский ученый, профессор Новосибирского государственного технического университета Александр Фишов стал финалистом международной премии — 2018 «Малая энергетика — большие достижения», представив устройство для подключения к электрическим сетям и управления малыми электростанциями, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что опытный образец автоматики Smart EnergyGate, разработанный на кафедре автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ совместно с компанией «Модельные системы Торнадо», может положить конец естественной монополии в электроэнергетике.

«Это устройство позволяет быстро и дешево подключать к общей сети малые электростанции и автоматически управлять их работой. Инновационная разработка позволит не только обеспечивать надежное электроснабжение удаленных объектов, но и в перспективе даст возможность зарабатывать владельцам маленьких электростанций: они смогут продавать электроэнергию в общую сеть и конкурировать с крупными объектами генерации — ТЭС, АЭС и ГЭС», — говорится в сообщении.

Представленная разработка решает две задачи: позволяет осуществлять надёжное и дешёвое электроснабжение удаленных объектов и передавать энергию в общую сеть, управляя процессами в автономном режиме, без участия человека.

До 20 июня образец Smart EnergyGate проходил комплексные испытания на электродинамической модели ЭЭС кафедры автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ, испытания прошли успешно. В результате в настоящее время готовится установка первых устройств в микрорайоне «Березовый» Новосибирска и в клинике им. Е. Н. Мешалкина.

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