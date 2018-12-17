США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить о помощи Россию

Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Командование береговой охраны США вынуждено было отказаться от идеи проведения арктических учений из-за сомнений в надежности единственного американского тяжелого ледокола и опасений, что в случае экстренной ледовой ситуации придется обратиться к помощи России. Об этом пишет Business Insider.

По словам экс-командующего береговой охраной США адмирала Пола Цукунфта, 40-летний тяжелый ледокол Polar Star в его сегодняшнем состоянии буквально «цепляется за жизнь». Адмирал подчеркнул, что на сегодняшний день все поломки на судне исправляются с помощью запчастей, демонтируемых с однотипного списанного ледокола. Также Цукунфт добавил, что в случае серьезной поломки в высоких широтах экипаж ледокола вынужден будет обратиться за помощью к российским морякам, а на сегодняшний день «не время для этого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания The Hill Рафаэль Бернал отметил, что президент США Дональд Трамп фактически отказался от расширения американского присутствия в Арктике из-за намерения построить таки стену на границе с Мексикой.

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