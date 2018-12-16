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Компания Nvidia начала продажи вычислительной платформы для роботов

Техника

Модуль предназначен для создания роботов, дронов и других устройств на базе технологий искусственного интеллекта

Санта-Клара, США, 16 декабря 2018, 16:11 — REGNUM  Американская компания Nvidia открыла продажи модуля Jetson AGX Xavier, предназначенного для использования в робототехнике. Об этом сообщает пресс-служба Nvidia.

Модуль Jetson AGX Xavier предназначен для создания роботов, дронов, интеллектуальных приложений для видеоаналитики и других устройств на базе технологий искусственного интеллекта. Оптовая цена на модули составляет $1099.

Одним из первых заказчиков стал японский производитель автозапчастей DENSO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года школьники из Екатеринбурга выиграли мировой этап соревнований по робототехники Robocup Asia-Pacific 2018 в Дубае.

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Робототехника
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