Компания Huawei начнёт выпуск телевизоров в 2019 году

Пекин, , 14:28 — REGNUM Выпуск первых «умных телевизоров» китайской компании Huawei начнётся в первой половине 2019 года. Об этом сообщает Gizchina.

Huawei зарегистрировала товарный знак «Huawei AI Window», связанный с жидкокристаллическими дисплеями и «умным телевидением». В заявке на регистрацию указано, что выпуск товара под этой маркой начнётся в течение шести месяцев.

Gizchina отмечает, что четыре года назад на рынок телевидения вышла другая китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов.

Xiaomi являлась главным конкурентом Huawei на рынке смартфонов, ожидается, что теперь экономическое противостояние компаний развернётся и в сфере «умного телевидения».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года генеральный директор Huawei Ю Ченгдонг заявил, что в 2020 году компания выйдет на первое место по мировым продажам смартфонов.

Сейчас продажи Huawei уступают только южнокорейской Samsung.