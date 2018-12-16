Tesla подала заявку на патенты AR-очков для рабочих

Пало-Альто, США, , 13:19 — REGNUM Американская компания Tesla подала заявку на регистрацию двух патентов на очки дополненной реальности (AR), которые предполагается использовать на производстве. Об этом сообщает Business Insider.

Компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, разрабатывает AR-очки, которые помогут рабочим на сборочных конвейерах.

Предполагается, что эти устройства позволят рабочим быстро и точно определять места для точечной сборки, наложения сварочных швов и так далее. Также очки помогут быстро получить информацию о нужной детали и упростят взаимодействие с информационными системами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что компания Oculus (с 2014 года принадлежащая Facebbok) отказалась от разработки второго поколения очков виртуальной реальности Oculus Rift.