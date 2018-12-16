В Швейцарии разработали складной квадрокоптер

Цюрих, Швейцария, , 12:50 — REGNUM Инженеры из Цюрихского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны разработали технологию беспилотного летательного аппарата, способного изменять форму во время полёта. Статья с описанием технологии опубликована в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Швейцарские инженеры отметили, что большинство дронов обладает достаточно крупными размерами. Несущие винты, разнесённые на большое расстояние, улучшают стабилизацию аппарата в воздухе. Однако большие размеры могут мешать применению дронов в условиях ограниченного пространства.

Учёные сконструировали квадрокоптер, который обладает складными плечами. Такой аппарат может сблизить несущие винты во время полёта и вернуть их в исходное состояние после преодоления препятствия.

Осуществление таких манёвров стало возможным благодаря использованию нового алгоритма управления, который постоянно рассчитывает центр масс и другие механические параметры.

Опытный образец, изготовленный по новой технологии, подтвердил точность инженерных расчётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года американская компания ElectraFly совместно с представителями военных ведомств США проведёт испытания индивидуального транспортного квадрокоптера.