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Microsoft запатентовала устройство для людей с болезнью Паркинсона

Техника

Устройство способствует уменьшению непроизвольных движений

Вашингтон, 16 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент компании Microsoft на устройство, которое должно помочь людям с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает Gizchina.

Новый патент компании получил название «Wearable device». Так называют «умную» одежду, которая может взаимодействовать с окружающей средой и запускать ответные реакции. Например, к такой одежде относят специальные военные и медицинские костюмы.

Новое носимое устройство от Microsoft получает сигналы от специализированных датчиков. Если у человека начинается тремор (непроизвольные движения), то устройство способствует их уменьшению и стабилизации конечности за счёт механической стимуляции тактильных ощущений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года сотрудники новосибирского федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики» представили математическую модель процессов, происходящих в синапсах головного мозга.

Эта модель поможет в изучении заболеваний, связанных с нарушением работы синапсов, включая болезнь Паркинсона и эпилепсию.

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