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КАМАЗ поставил технику для Санкт-Петербурга в лизинг

Техника

Большая часть поставленной техники оформлена представителям крупного бизнеса на индивидуальных условиях

Санкт-Петербург, 16 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Покупку автомобильной техники для Санкт-Петербурга и Ленинградской области профинансировала компания «КАМАЗ-лизинг», об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя из Набережных Челнов.

Как пишет пресс-служба КАМАЗа, большая часть поставленной техники оформлена представителям крупного бизнеса на индивидуальных условиях. За три месяца клиентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было поставлено свыше 180 единиц новейших тягачей с газодизельным двигателем КАМАЗ-5490, которые соответствуют стандарту «Евро-5».

Модель 5490 оснащена системой питания двигателей, которая способна работать на двух видах топлива, что позволяет снизить загрязнение окружающей среды и уменьшить себестоимость автоперевозок. Также КАМАЗ-5490 оснащен 16-ступенчаой механической коробкой передач ZF и гипоидным задним мостом Daimler. В кабине водителя установлен кондиционер и система отопления Eberspaecher.

Также сообщается, что партнёром по отгрузке автотехники стал официальный дилер «КАМАЗа» «Технический центр «Восток», который является лидером по продаже и обслуживанию специальной техники и грузовиков на рынке Северо-Западного региона.

Отметим, что, по итогам девяти месяцев 2018 года компания «КАМАЗ-лизинг» передала в лизинг 2246 автомобилей КАМАЗ и этим почти в два раза перевыполнила свой план.

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