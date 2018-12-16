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В Honda рассказали об испытаниях «самоходной тележки»

Техника

«Automotive Work Vehicle» является модификацией квадроцикла Honda ATV

Токио, 16 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Японская компания Honda опубликовала видео с испытаний «Automotive Work Vehicle» на канале компании в YouTube.

«Automotive Work Vehicle» является модификацией квадроцикла Honda ATV. Новая модификация представляет собой самоходную грузовую платформу.

«Самоходная тележка» использует GPS и датчики для следования по определённым маршрутам или за указанным объектом.

Honda представила видео с использованием новой разработки на трёх объектах:

  • В Северной Каролине тележка с косилкой на буксире использовалась для автоматической стрижки газона на электростанции.
  • В Колорадо квадроцикл перевозил оборудование пожарной бригады. Honda показала работу аппарата в режиме следования за человеком.
  • В Калифорнии «Automotive Work Vehicle» использовалась для сельскохозяйственных работ, автоматически перевозя и разгружая урожай.

Демонстрация квадроцикла состоится на выставке International CES, которая пройдёт в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Honda представила технологию Smart Intersection, которая позволяет связывать изображение со специальных видеокамер, установленных на перекрёстках, с автомобильными системами.

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Автопром
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