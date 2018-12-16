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Компания Jaguar выпустила аксессуары для перевозки домашних животных

Техника

Данные аксессуары доступны для всех кроссоверов Jaguar и универсалов XF Sportbrake

Компания Jaguar выпустила аксессуары для перевозки домашних животных
Alex Beattie
Собака в машине

Лондон, 16 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Британский автопроизводитель Jaguar выпустил специальную линию аксессуаров, которые предназначены для перевозки домашних собак, сообщает 16 декабря «За рулем Кубань».

Данные аксессуары доступны для всех кроссоверов Jaguar и универсалов XF Sportbrake.

Компанией предлагается несколько наборов, которые в зависимости от стоимости могут быть включены: накладки для дверных панелей, защита багажного отделения, специальные коврики, специальная сумка для небольших собак, переноска и т.п.

Кроме этого для удобства домашних питомцев предлагается портативный душ, специальная рампа для удобства попадания собаки в багажник и специальные не проливающиеся чашки для корма и воды.

Отметим, стоимость такого набора варьируется в зависимости от содержимого от 338 до 1 302 долларов, что в рублевом выражении составит от 22 454 до 86 496 рублей.

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