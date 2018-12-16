Неофициальный магазин приложений для iPhone закроется до конца года

Купертино, США, , 11:24 — REGNUM Создатель неофициального программного приложения Cydia, позволяющей устанавливать приложения на устройства компании Apple в обход официального магазина приложений App Store, заявил о закрытии проекта. Об этом сообщает TechCrunch.

Установка новых приложений на устройства iPhone, iPod или iPad возможна только через официальный магазин приложений компании App Store. Возможность установки приложения из сторонних источников открывается после операции, называемой «джейлбрейк».

Отметим, что открытие доступа к файловой системе не является противозаконной процедурой, но нарушает условия лицензионного соглашения Apple.

Cydia является одной из крупнейших площадок для получения сторонних приложений. Создатель приложения Джей Фирман сообщил, что до конца года прекратит поддержку сервиса. Фирман объяснил, что поддержка требует существенного финансирования, а доходы от продажи некоторых приложений не покрывают затрат на оплату работы команды.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года компания Apple удалила из App Store российское приложение краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру». Администрация Apple сообщила владельцам сервиса, что приложение исключено из магазина из-за антироссийских санкций.

Около 20% бронирований через приложение «Суточно.ру» приходились на Крым.