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Эксперт прокомментировал заявление президента SpaceX о полёте на Марс

Техника

«Получить необходимое финансирование будет сложнее, чем решить технические проблемы», – отметил эксперт

Хоторн, США, 16 декабря 2018, 10:23 — REGNUM  Аналитик космической отрасли Калеб Уильямс из консалтинговой компании SpaceWorks оценил реалистичность заявления президента американской компании SpaceX Гвинн Шовелл о пилотируемом полёте на Марс в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Forbes.

12 декабря в интервью радиостанции NPR Marketplace Гвинн Шовелл заявила, что через 10 лет у SpaceX будет космический корабль, который сможет доставить людей на Марс и обратно.

Она отметила, что разработка ракет-носителей Falcon 9 началась в 2006 году, а первый пуск состоялся в 2010.

«Ни одна программа, над которой мы работали, не заняла 10 лет», — добавила Шовелл.

Аналитик Калеб Уильямс прокомментировал заявление, сообщив, что технические проблемы, связанные с полётом на Марс, могут быть решены.

«Меня больше беспокоит экономический аспект. Думаю, что получить необходимое финансирование будет сложнее, чем решить технические проблемы», — подытожил Уильямс.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что готов войти в состав первой экспедиции на Марс.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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