На космодроме «Плесецк» завершается модернизация «стола» для «Союза-2»

Москва, , 08:25 — REGNUM На космодроме «Плесецк» в Архангельской области завершается модернизация второго стартового стола для запуска ракет-носителей среднего класса типа «Союз-2». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

На 43-й площадке космодрома «Плесецк» имеются два стартовых комплекса. Ещё в начале 2000-х годов один из комплексов был модернизирован под запуски ракет-носителей «Союз-2» и успешно эксплуатируется по сей день.

Предполагается, что в первом квартале 2019 года будет завершена многолетняя модернизация под аналогичные ракеты второго стартового комплекса на этой площадке.

Известно, что данный стартовый комплекс не эксплуатируется с 2002 года, так как шла его модернизация. Первым пуском после завершения реконструкции будет запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна будет вывести на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».

В 2019 году начнутся работы по модернизации под запуски ракет «Союз-2» стратового комплекса на 16-й площадке космодрома «Плесецк». После её завершения, все три стартовых комплекса данного космодрома будут переоборудованы под ракеты «Союз-2».