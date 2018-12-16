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Apple обвинили в завышении характеристик смартфона iPhone X

Техника

Согласно утверждениям истца, компанией неверно указан размер экрана нового гаджета от Apple

Apple обвинили в завышении характеристик смартфона iPhone X
QuinceMedia
IPhone X

Вашингтон, 16 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  Компанию Apple обвинили в искажении в большую сторону данных о размере экрана нового смартфона iPhone X. О подаче 15 декабря соответственного иска в окружной суд Северной Калифорнии сообщает портал CNET.

Согласно утверждениям истца, компанией неверно указан размер экрана нового гаджета от Apple. Как заявляет в технических характеристиках iPhone X производитель смартфона, его размер 5,8 дюйма, в то время как фактический размер экрана составляет 5,6875 дюйма.

Также, как считает истец, компанией указано не соответствующее действительности разрешение экрана. По данным указанным Apple оно должно составлять 2436×1125 пикселей, а на самом деле из-за того, что не у всех точек есть синий, красный и зеленый субпиксели, разрешение ниже.

Отметим, как ранее сообщалось в СМИ, новые модели Apple неудачно прошли проверку на прочность, которую провела компания SquareTrade, и были признаны по её итогам очень уязвимыми к ударам и падениям.

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