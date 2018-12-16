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Эксперты выяснили, какие автомобили наиболее надежны

Техника

Эксперты провели анализ данных 5,6 млн автомобилей

Эксперты выяснили, какие автомобили наиболее надежны
Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР
Сломалась машина

Вашингтон, 16 декабря 2018, 07:31 — REGNUM  Исследование, на основе которого был составлен рейтинг самых надежных двигателей автомобилей в мире, провели специалисты американской компании CarMD.

Эксперты провели анализ данных 5,6 млн автомобилей, выпущенных в течение последние 22 лет и посчитали количество поломок двигателя по машинам каждой из исследуемых марок.

По итогам исследования, на первом месте по надежности оказались двигатели японского автопроизводителя «Тойота», на втором — моторы Acura, на третьем — Huinday. Также в первую пятерку вошли автомобили Honda и Mitsubishi.

При этом в рейтинге самых надежных моделей уверенно лидирует Audi Q5 2016 года выпуска, также в топ-5 этого списка вошли Subaru XV, Honda CR-V, Honda HR-V, а также Honda Civiс.

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