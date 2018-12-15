Китайская компания открыла предзаказ на первый гибкий смартфон

Пекин, , 16:09 — REGNUM Компания Rouyu Technology начала предварительную продажу смартфонов FlexPai с гибким экраном. Об этом сообщает GizChina.

Rouyu Technology предлагает сделать предварительный заказ на первые мобильные телефоны с гибким экраном, которые появятся в продаже в начале 2019 года.

В развёрнутом виде диагональ устройства составляет 7,8 дюймов с разрешением 920×1440. Смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 обладает двумя видеокамерами (16 и 20 мегапикселей).

Компания сообщает, что экран устройства способен выдержать более 200 тысяч изгибов. Стоимость FlexPai зависит от комплектации и составляет от $1302 до $1882.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре агентство Yonhap сообщило, что южнокорейская компания Samsung начнёт продажи смартфона Galaxy F с гибким экраном в марте 2019 года.