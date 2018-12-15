В среднем у жителей России будет по шесть сетевых устройств к 2022 году

Москва, , 14:40 — REGNUM Среднее количество устройств с выходом в интернет на каждого жителя России достигнет шести к 2022 году, показывает исследование телекоммуникационной компании Cisco.

Эксперты Cisco считают, что к 2022 году среди устройств, подключенных к сети интернет, больше всего будет систем машинного взаимодействия, использующих интернет для передачи информации от одного устройства к другому. Доля таких устройств достигнет 58%.

Доля персональных компьютеров составит 3%, а доля смартфонов и планшетов — 28%. Специалисты отмечают, что при этом на мобильные устройства будет приходиться 66% интернет трафика.

В среднем на каждого жителя России к 2022 году будет приходиться около 6 устройств с выходом в интернет, включая ГЛОНАСС/GPS системы и «умную» технику.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование компании Axios, представленное в декабре 2018 года, показало, что почти восемь из десяти американцев используют мобильные устройства для выхода в интернет чаще, чем компьютеры.