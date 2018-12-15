КАМАЗы получат интеллектуальную начинку в 2019 году

Набережные Челны, Татария, , 14:45 — REGNUM На КАМАЗе готовятся к оснащению грузовиков российского автопроизводителя интеллектуальной транспортной информационной системой (ИТИС), об этом сообщила 14 декабря газета «Вести КАМАЗа».

Согласно информации издания, устройство ИТИС-KAMAZ разработали специалисты НТЦ предприятия совместно с компанией «Квантор». Разработанное устройство планируется встраивать в бортовую систему электрического оборудования для подключения к общей линии диагностики. Далее трекер будет считывать с данной линии показания параметров эксплуатации и передавать их посредством сотовой связи в центр голосового управления. Также в бак предполагается установка датчика уровня топлива (ДУТ), для того чтобы предупредить возможность несанкционированного слива топлива.

В январе-феврале будущего года ИТИС будет устанавливаться на КАМАЗы по желанию покупателей, как дополнительную опцию. А новое семейство грузовиков 54 901 будет уже выпускаться с ИТИС серийно.

Также газета отмечает, что установка ИТИС почти не отразится на стоимости машины, а один из разработчиков системы считает, что ИТИС призвана помочь потребителю сэкономить. Экономия будет состоять в том, что с помощью ИТИС и контроля параметров эксплуатации, продлится срок службы агрегатов и будет исключена возможность внезапной поломки автомобиля.

Кроме этого система будет следить за оптимальным расходом топлива водителем и соблюдением им ПДД, что также позволит владельцу сэкономить. Также данное оборудование позволит держать связь с водителем, причем по льготным условиям роуминга, на всей территории СНГ.

Отметим, в будущем планируется дистанционная диагностика с помощью ИТИС-KAMAZ.