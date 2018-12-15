УАЗ поднял цены на свои автомобили на 15-18 тысяч рублей

Ульяновск, , 14:21 — REGNUM Ульяновский автопроизводитель УАЗ увеличил цены на свои автомобили в декабре, об этом сообщает 15 декабря агентство «Автостат».

По данным агентства, подорожание коснулось в первую очередь таких моделей как «Хантер», а также обновленных «Патриот» и «Пикап». Теперь все эти автомобили стоят дороже на 15−18 тысяч рублей.

Новая цена на модель «Хантер» составит от 674,9 до 759,9 тысяч рублей и на данный момент все варианты исполнения автомобиля комплектуются 128-сильным двигателем объемом 2,7 литра.

Обновленный «Патриот» теперь будет стоить от 76 до 1 064 тысяч рублей и все его версии комплектуются 130 или 150-сильным двигателем объемом 2,7 литра.

И обновленный же УАЗ «Пикап» теперь будет стоить от 779 тысяч рублей за вариант исполнения «Классик Fleet», топовая же комплектация «Максимум» будет стоить 1 145 тысяч рублей. Автомобиль оснащается теми же вариантами двигателя, что и «Патриот».

Отметим, при этом в общем числе проданных автомобилей марки УАЗ за 11 месяце текущего года наблюдается небольшое, 4%-ное падение продаж. За данный период было продано 35 610 штук автомобилей ульяновской марки.