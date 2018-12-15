Военные США испытают индивидуальный транспортный квадрокоптер

Солт-Лейк-Сити, США, , 13:37 — REGNUM Компания ElectraFly совместно с представителями военного ведомства США проведёт испытания индивидуального транспортного квадракоптера на ракетном полигоне в штате Юта в начале 2019 года. Об этом сообщает Aviation Week.

Компания ElectraFly, созданная в 2017 году, разрабатывает технологии, позволяющие увеличить грузоподъёмность и время полёта мультикоптеров.

Одной из идей компании является установка на мультикоптеры небольших турбореактивных двигателей. Совокупная мощность электродвигателей, обеспечивающих работу воздушных винтов, и турбореактивного двигателя должна обеспечить мощность, необходимую для перевозки человека.

Эта разработка заинтересовала американских военных, которые начали сотрудничать с ElectraFly. Совместное испытание первого пилотируемого квадракоптера запланировано на начало 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на совместных военных учениях Великобритании и Омана SAIF SAREEA 3 использовались «гражданские» квадрокоптеры.