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В британском аэропорту запустили цифровую диспетчерскую вышку

Техника

Матча с видеокамерами заменила капитальное здание башенного типа

Бедфорд, Великобритания, 15 декабря 2018, 12:55 — REGNUM  Первый в Великобритании цифровой командно-диспетчерский пункт был запущен в аэропорту Бедфордшира шведской авиастроительной компанией Saab AB. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обычные командно-диспетчерские пункты на аэродромах представляют собой многоэтажные здания башенного типа, в которых располагаются авиадиспетчеры. Высотное здание обеспечивает диспетчерам необходимый уровень обзора.

Компания Saab Group совместно с Университетом Крэнфилда разработала и реализовала систему цифровой диспетчерской. Она состоит из мачты, оборудованной видеокамерами, и центром управления, который находится в одном из залов аэропорта.

В пресс-службе Saab отметили, что использование цифровых диспетчерских вышек является более экономичным, поэтому в будущем ожидается появление большего количества аэропортов с такими системами.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом аэропорту Пекина, который будет запущен в 2019 году, более 10% энергопотребления будет обеспечиваться из возобновляемых источников энергии.

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Строительство и состояние аэропортов
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