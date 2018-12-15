Эксперты назвали самые производительные Android-смартфоны

Пекин, , 12:05 — REGNUM Рейтинг из 10 самых производительных смартфонов на базе операционной системы Android представили эксперты AnTuTu на сайте компании.

Эксперты представили результаты тестирования смартфонов программой AnTuTu, являющейся одной из самых популярных тестовых программ.

Первые три места заняли смартфоны серии Huawei Mate 20 на базе процессора Kirin 980.

На четвёртом месте расположился Asus ROG Phone, на пятом и шестом — смартфоны OnePlus 6 и 6T.

Замкнули десятку самых мощных смартфонов три устройства от Xiaomi (Mi Black Shark, Mi8 и Mi MIX 2S) и смартфон Meizu 16th.

Отметим, все компании, устройства которых попали в список самых производительных, базируются в Китае и Тайване.