В Швейцарии построят первую линию для вакуумного поезда

Берн, , 11:03 — REGNUM Некоммерческая организация EuroTube и Швейцарские федеральные железные дороги запустят в 2019 году строительство первой в Европе испытательной линии для вакуумного поезда. Об этом сообщает The Local.

Проект вакуумного поезда предполагает строительство системы из надземного трубопровода, внутри которого перемещаются одиночные транспортные капсулы. Отсутствие необходимости преодолевать встречное сопротивление воздуха должно позволить таким капсулам развивать скорость более 1000 км/ч.

В настоящее время испытательные полигоны таких проектов построены в США компаниями SpaceX и Virgin Hyperloop One.

Первый в Европе испытательный полигон для вакуумного поезда будет построен в швейцарской коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале.

Длина испытательного трека составит около 3 километров, ожидается, что максимальная скорость движения грузовых капсул вакуумного поезда достигнет 900 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Китае сообщили о разработке схожего проекта командой из Юго-западного университета Цзяотун. Ожидается, что китайская испытательная линия будет построена к 2021 году.