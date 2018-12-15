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ASUS реорганизует производство и откажется от недорогих моделей смартфонов

Техника

Компания делает ставку на игровые смартфоны и смартфоны премиум класса

ASUS реорганизует производство и откажется от недорогих моделей смартфонов
Maurizio Pesce
Смартфоны ASUS

Тайбэй, 15 декабря 2018, 10:33 — REGNUM  Компания ASUS реорганизует мобильное подразделение и сосредоточится на производстве смартфонов премиум класса. Об этом сообщает Gizchina.

Председателя компании Джонни Ши сообщил, что ASUS потратила более $200 млн для реорганизации подразделения, занимающегося производством смартфонов.

Компания планирует отказаться от производства недорогих моделей, сделав ставку на игровые смартфоны и смартфоны премиум класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года смартфон Asus ZenFone 4 был признан одним из лучших по соотношению цены и качества в голосовании на портале Hi-tech Mail.ru.

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