На космодроме «Восточный» готовятся к запуску спутников пяти стран

Циолковский, Амурская область, , 07:59 — REGNUM К автономной подготовке к запуску малых космических аппаратов приступили на космодроме «Восточный», сообщила 14 декабря пресс-служба АО «Главкосмос».

Подготовка аппаратов к запуску осуществляется командой АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги» совместно с представителями из Голландии, Германии и Японии в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов (КА) космодрома «Восточный».

Космические аппараты Японии, Испании, ЮАР и Германии будут запущены вместе с российскими аппаратами «Канопус-В» №5, №6 в составе полезной нагрузки.

Также сообщается, что пуск ракены-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» намечен на 27 декабря текущего года с космодрома «Восточный».

В настоящий момент на комодроме «Восточный» проходят автономные испытания малых космических аппаратов.

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