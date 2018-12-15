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На космодроме «Восточный» готовятся к запуску спутников пяти стран

Техника

Малые спутники будут запущены в конце декабря

На космодроме «Восточный» готовятся к запуску спутников пяти стран
Иллюстрация: Kremlin.ru
Космодром Восточный

Циолковский, Амурская область, 15 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  К автономной подготовке к запуску малых космических аппаратов приступили на космодроме «Восточный», сообщила 14 декабря пресс-служба АО «Главкосмос».

Подготовка аппаратов к запуску осуществляется командой АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги» совместно с представителями из Голландии, Германии и Японии в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов (КА) космодрома «Восточный».

Космические аппараты Японии, Испании, ЮАР и Германии будут запущены вместе с российскими аппаратами «Канопус-В» №5, №6 в составе полезной нагрузки.

Также сообщается, что пуск ракены-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» намечен на 27 декабря текущего года с космодрома «Восточный».

В настоящий момент на комодроме «Восточный» проходят автономные испытания малых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овичнин и Олег Кононенко запланировали в мае выход в открытый космос для того подготовки российского сегмента Международной космической станции (МКС) для приема многофункционального лабораторного модуля «Наука»

Читайте ранее в этом сюжете: В мае начнется подготовка МКС к приему нового российского модуля «Наука»

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Космические полеты, аппараты и исследования
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