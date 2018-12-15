УАЗ «Хантер» поедет в Ливан с АКПП и турбомотором

Москва, , 07:50 — REGNUM УАЗ «Хантер» в комплектации, включающей автоматическую коробку переключения передач (АКПП), кондиционер и турбомотор, будет поставляться в Ливан. Об этом сообщает Uazbyka.

Представители компании Ultimate Fahed, которая займётся поставками автомобилей УАЗ в Ливан, посетили «ТД УАЗ Моторс» для проведения тест-драйва и обсуждения условий сделки.

Специалисты ливанской компании прошли обучение по установке на «Хантер» АКПП, кондциионера и турбины. Именно в такой комплектации автомобиль будет поставляться в Ливанскую Республику.

В «ТД УАЗ Моторс» отметили, что сделка с дистрибьютором в Ливане поможет продвижению марки на автомобильные рынки арабских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре пресс-служба УАЗ подтвердила, что в 2019 году начнётся выпуск моделей УАЗ «Патриот», оснащённых АКПП.