Минобороны России вооружается аэростатами. Испытания в Сирии прошли успешно

Москва, , 18:22 — REGNUM Российское министерство обороны приняло на вооружение привязные аэростаты АКВ-05, которые ранее испытывали в Сирии в составе систем охраны военных объектов, сообщает 14 декабря газета «Известия».

Аэростаты с системами видеонаблюдения и тепловизорами обеспечивают контроль за местностью в радиусе до 10 км. На данный момент системы АКВ-05 используют оптику, позволяющую читать номера автомобилей на расстоянии двух километров.

По информации издания, подобные комплексы были испытаны в Сирии на базе Хмеймим и в ходе операции по освобождению Пальмиры от боевиков.

Аэростат АКВ-05, наполняемый гелием, способен находиться в воздухе до 75 часов и сохранять работоспособность при порывах ветра скоростью до 25 метров в секунду.

В перспективе военные аэростаты планируется применять и в других сферах, например для связи, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

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