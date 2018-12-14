Новый российский бронеавтомобиль «Тигр-2» будет показан весной 2019 года

Москва, , 17:07 — REGNUM Новый российский бронеавтомобиль «Тигр-2» представят широкой публике весной 2019 года, сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на представителей разработчика этой техники «Военно-промышленной компании».

Уточняется, что перенос сроков показа нового бронеавтомобиля вызван последними требованиями Минобороны России к конструкции бронеавтомобиля.

Требования не уточняются, но известно, что они сформулированы на основе опыта боевого применения этой техники.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что новая модификация бронеавтомобиля «Тигр» будет отличаться от предшественника повышенной противоминной устойчивостью, бронезащитой класса 6а (в оличие от класса 5 у существующих образцов), увеличенной грузоподъемностью и новым двигателем, а также иной коробкой передач.

По мнению ряда экспертов, требование к изменениям конструкции обусловлено намерением устанавливать на бронеавтомобили более тяжелое вооружение вплоть до 30-мм автоматической пушки.

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