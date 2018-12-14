В Израиле испытали необитаемый боевой модуль для бронемашин. Видео

Иерусалим, , 16:44 — REGNUM В Израиле проходят испытания необитаемого боевого модуля, предназначенного для тяжелых боевых машин пехоты (БМП) Nemera. Видеозапись испытаний опубликована на видеохостинге You Tube.

Сообщается, что испытания проводили специалисты управления по разработке бронетанковой техники (МАНТАК) министерства обороны Израиля и их результаты признаны успешными.

Видеоролик демонстрирует внешний вид боевого модуля, а также пуски противотанковых ракет Spike-MR или Spike-LR из пусковой установки, размещаемой внутри модуля.

Напомним, БМП Nemera создана на базе основного боевого танка «Меркава» Мк4 и относится к боевым машинам тяжелого класса, близким по защищенности к танкам.

Кроме того, противотанковые ракетные комплексы Spike на данный момент являются одними из самых эффективных в мире, особенно в сфере систем наведения ракет.

Напомним, ранее БМП Nemera была показана с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, однако уже сообщалось, что для нее разрабатывается боевой модуль с автоматической пушкой.

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