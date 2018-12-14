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В Японии создается первый в мире искусственный метеоритный дождь

Техника

Японская космическая компания заявила, что в следующем месяце она представит первый в мире спутник для создания искусственного метеоритного дождя

В Японии создается первый в мире искусственный метеоритный дождь
Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж Анатолий Петров. 1971. СССР
Метеорит

Токио, 14 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  13 декабря токийская космическая компания ALE сообщила, что занимается разработкой «развлекательной» технологии «Падающая звезда». Это спутник, в котором будет расположено до 400 металлических шариков, имитирующих метеоры.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», небольшой спутник, шириной около 60 сантиметров и высотой 80 см, весом около 65 кг, находясь на орбите, будет выпускать до 20 металлических шариков одновременно. Спутник также будет оснащен специальными сенсорами, позволяющими выпускать шары в правильном направлении, чтобы они не сгорали в атмосфере.

«Метеоритный дождь» запланирован на 2020 год в прибрежном районе префектуры Хиросимы.

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Зарубежная хроника
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