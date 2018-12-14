В ТУСУРе открылся Центр микроволновых измерений

Томск, , 12:58 — REGNUM Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «ТЕСАРТ», специализирующаяся на разработке и создании измерительных комплексов, подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого открыли в вузе Центр микроволновых измерений, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

Подписание соглашения прошло во время открытия выставки научных достижений молодых учёных «Рост.UP», в нём приняли участие ректор ТУСУРа Александр Шелупанов и директор компании «ТЕСАРТ» Артём Семкин.

Центр микроволновых измерений создаётся на базе радиотехнического факультета университета. Здесь будут реализовываться как студенческие проекты в рамках группового проектного обучения, так и совместные научно-исследовательские работы. Также работа центра будет направлена на развитие направлений магистратуры и аспирантуры, связанных с радиотехникой микроволнового диапазона.

Оснащение центра включает в себя современное измерительное оборудование: позиционеры для проведения антенных измерений, радиопоглощающие материалы, элементы и конструкции экранированных камер. Он позволит разрабатывать новые устройства и проводить полный комплекс необходимых измерений, проверок и испытаний. Речь идёт прежде всего о создании и тестировании различных радиотехнических и телекоммуникационных систем (IoT-устройств, 5G, системы радиолокации и радионавигации).

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